Ersoy Dede: Parametreler doğru hesaplanmadıysa, İnce Dimyat’a pirince giderken eldeki laiklerden de olacak

İnce en son kürsüye başörtülü kızkardeşiyle çıkınca artık katı Kemalist Laikçi CHP seçmeni de isyan etti.. Başörtüsü düşmanı gelenekçi CHP’liler şöyle homurdanıyor sokaklarda; “.. tamam biraz oylar artsın diye adamın kendisi için ‘Hacı Muharrem’ falan demesine, 50 kere namaz kılmasına falan ses etmedik ama artık iyiden iyiye, laiklik elden gidiyeah..” Bakın şakası bir tarafa.. Sahiden bu politik açılım işinin parametreleri eğer doğru hesaplanmadıysa, Muharrem İnce Dimyat’a pirince giderken eldeki laiklerden de olacak. Dozunu iyi ayarlayıp ayarlayamadığından emin değilim..

Ersoy Dede’nin yazısı