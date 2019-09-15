Ersoy Dede: Özlem Albayrak’tan da İBB’deki işçi kıyımına ses verip ‘yeter artık’ demesi beklenirdi

Ancak bu süreçte Özlem Albayrak’tan da İBB’deki işçi kıyımına ses verip “yeter artık” demesi beklenirdi. Oysa o tuttu Canan Kaftancıoğlu’nu savunan bir yazı kaleme aldı. İlginç değil mi? Peki, ilkeli duruşunu sürdürüp İBB’den de ayrılır mı acaba? Aksi halde, belediyeden kovulmamak için Canan güzellemesi yaptı eleştirisine muhatap olabilir. Benim tanıdığım Özlem Albayrak önce İBB’den istifa eder, ardından Saraçhane’deki işçilerle direnişe katılır peşinden bir de Diyarbakır’a evlat nöbetine gider. Henüz istifa ettiğini duymadık. Belki de etmiştir. O zaman tüm bu yazdıklarımı geri alır özür de dilerim. Göreceğiz…

Ersoy Dede’nin yazısı