Ersoy Dede: Özel bankaların çektirdiği eziyet, anlatılacak gibi değil

İşadamlarının şikayetlerini okuyunca kanım dondu. İnanamadım. Bazı işadamı dostlarımı arayıp teyit aldım. Özel bankaların; esnafa, sanayiciye, üreticiye, kobilere çektirdiği eziyet, anlatılacak gibi değil..

Başkan Erdoğan ilan edince, ‘Ekonomik istikrar paketi’ne destek sözü veren bankalar, iş icraata geldiğinde yan çiziyor. İşadamları, likit sorununu çözmek için kapılarını çaldıkları bankaların karşılarına çıkardıkları tabloya isyan ediyor. Haklılar. 10 milyon krediye 100 milyonluk yani tam 10 kat teminat isteyen bankalar var. Parayı vermemek için tapu, ipotek, yüksek teminat taleplerinin yanısıra yüksek faizlerle de krediden vazgeçirme yolları aranıyor.

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Ersoy Dede’nin yazısı