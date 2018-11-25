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Yaramazlara biraz batar!

Ersoy Dede: Ön bahçede Akşener’le konuşurken arka kapıdan Ahmet Türk’ü eve alan Kılıçdaroğlu

Milliyetçi Hareket Partisi açıkça ilan etti.. “İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmıyoruz” dedi Bahçeli.. Seçmenini, bu seçim bölgelerinde, AK Parti rozetiyle seçime girecek adaylara oy vermeye çağırdı. Her şey açık ve şeffaf.. Şimdi sıra CHP’de.. Ya çıkacak ve diyecek ki,‘biz İyi Parti ile ittifak ediyoruz’.. Ya da HDP’yle.. Ya da 3 parti (ve Saadet Partisi) birlikte çıkacaklar kameralar önüne neyse onu ilan edecekler.. Ön bahçede Meral Akşener’le konuşurken arka kapıdan Ahmet Türk’ü eve alan Kılıçdaroğlu’nun bu köylü kurnazı numarasını seçmen 24 Haziran’da bir kez yedi bir daha da yemez.. Dürüst olmakta yarar var..

Ersoy Dede’nin yazısı 

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