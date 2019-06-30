Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ersoy Dede: Oda Tv, Diken, T24 gibi ne kadar Erdoğan düşmanı yer varsa hepsine manşet oldular

23 Haziran gecesi başladılar. Oda Tv, Diken, T24 gibi ne kadar Erdoğan düşmanı yer varsa hepsine manşet oldular. “İçeriden AK Parti’ye büyük eleştiri”. Maddeler halinde manifesto yazanlar, ‘bu bir dost uyarısıdır’ falan diyenler. Herkes akıl veriyor anlayacağınız. Ve bu adamların yakalarında hâlâ AK Parti rozeti olduğu için eleştirileri de ister/istemez ‘içerden’ diye satılıyor. Teknik olarak doğru. Fakat ahlaken doğru mu? Asla. Ya hu bu adamların AK Parti’den henüz istifa etmemiş olmalarının tek nedeni peşine takıldıkları kişilerin henüz parmaklarını şıklatmamış olması. Bu mu ‘içeriden eleştiri’?.. Bence madem var bir karın ağrınız yeni partiniz kuruluncaya kadar ‘dışarıda’ bekleyin de eleştiriniz ‘içeriden’ zannedilmesin… 

Ersoy Dede’nin yazısı

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