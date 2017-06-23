Ersoy Dede: O gün, Berberoğlu dışında Dündar’ı arayan milletvekillerinin kim olduğunu çıkardım

Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün’ün; “..O gün Can Dündar’ı iki milletvekili daha aradı..” sözleri.. Burası önemli.. Zira en somut kanıt olarak Can Dündar’ın, kitabında yer verdiği; “.. bana bu görüntüleri bir solcu milletvekili verdi..” ifadesi değerlendiriliyor..

O halde bahse konu 27 Mayıs 2015’te, Can Dündar kaç milletvekili ile görüştüyse hepsine bakılması gerekmez mi?.. İddianameye ‘savunma’ altında giren bu bilginin peşine düştüm.. O gün, Enis Berberoğlu dışında Can Dündar’ı arayan milletvekillerinin kim olduğunu çıkardım..

Biri Sırrı Süreyya Önder, diğeri Rıza Türmen.. Sanırım ikisi de “solcu” tanımına uyuyor.. Ancak çok ilginç ki hiçbirinin ismi soruşturmaya dahil edilmemiş.. Açıkça “bir solcu milletvekili” diye yazdığı halde, o gün telefonla konuştuğu iki solcu milletvekili neden pas geçilmiş, anlayamadım..

Ersoy Dede’nin yazısı