Ersoy Dede: O fotoğrafta gözler bir ismi daha arıyor, Meral Akşener nerede?

Bu bir Hanımlar buluşması kuşkusuz. Eşleri siyasi olan Hanımefendilerin kaçamağı. Ama Pervin Buldan hem bir hanımefendi hem de siyasi parti başkanı olarak o fotoğrafta.. Keza Canan Hanım da bir politik figür olarak sahnede.. Yani sadece kocaları kahveden arkadaş olan hanımların zoraki tombala oynaması gibi bir durum yok ortada.. O halde fotoğrafta gözler bir ismi daha arıyor. Meral Akşener nerede?.. Bu fotoğrafta yeri var mı, yok mu?. Meral Hanım bu fotoğraf karesine kendi mi girmek istemedi yoksa siyasi kimliği nedeniyle Pervin Buldan, Başak Demirtaş ve Canan Kaftancıoğlu mu yanyana görünmekten çekindi.

Ersoy Dede’nin yazısı