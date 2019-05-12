Ersoy Dede: Nerede Ajda Pekkan? Nerede Sibel Can? Nerede Orhan Gencebay? Nerede Zerrin Özer?

Sadece birileri “Erdoğan’dan yana” duruş ortaya koyduğunda, “sanatçı dediğin tarafsız olur arkadaş” deyip parmak sallayanların şimdi İmamoğlu için propaganda yapmaları tartışma konusu. Ama o kadar da olur. Nitekim beni bu “her şey çok güzel olacak” etiketiyle twit atanlar çok da fazla ilgilendirmiyor. Bir celebrity tayfası böyle pozisyon alırken karşılarında bir tek Tuğba Ekinci’nin olması. İyi de Yılmaz Erdoğan’ın muadili Tuğba Ekinci midir? Nerede Ajda Pekkan? Nerede Sibel Can? Nerede Orhan Gencebay? Nerede Fuat Güner? Nerede Zerrin Özer? Başı ağrıdığında soluğu Külliye’de alan sanatçılar nerede? Twit atsınlar demiyorum. Pek çoğunun belki twitter hesabı bile yoktur. Ama mesaj verebilecekleri diğer kanallar açık… Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ahlaksızca linç ettiğinde Erdoğan’ın göğsünü siper ettiği bu sanatçılar nerede arkadaş? “Biz İmamoğlu lehine twit atmadık ama” deyip çıkacaklar mı işin içinden? Yine Erdoğan’ın iftarında selfie yarışına girmeye devam mı edecekler?

Ersoy Dede’nin yazısı