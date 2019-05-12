Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ersoy Dede: Nerede Ajda Pekkan? Nerede Sibel Can? Nerede Orhan Gencebay? Nerede Zerrin Özer?

 Sadece birileri “Erdoğan’dan yana” duruş ortaya koyduğunda, “sanatçı dediğin tarafsız olur arkadaş” deyip parmak sallayanların şimdi İmamoğlu için propaganda yapmaları tartışma konusu. Ama o kadar da olur. Nitekim beni bu “her şey çok güzel olacak” etiketiyle twit atanlar çok da fazla ilgilendirmiyor. Bir celebrity tayfası böyle pozisyon alırken karşılarında bir tek Tuğba Ekinci’nin olması. İyi de Yılmaz Erdoğan’ın muadili Tuğba Ekinci midir? Nerede Ajda Pekkan? Nerede Sibel Can? Nerede Orhan Gencebay? Nerede Fuat Güner? Nerede Zerrin Özer? Başı ağrıdığında soluğu Külliye’de alan sanatçılar nerede? Twit atsınlar demiyorum. Pek çoğunun belki twitter hesabı bile yoktur. Ama mesaj verebilecekleri diğer kanallar açık… Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ahlaksızca linç ettiğinde Erdoğan’ın göğsünü siper ettiği bu sanatçılar nerede arkadaş? “Biz İmamoğlu lehine twit atmadık ama” deyip çıkacaklar mı işin içinden? Yine Erdoğan’ın iftarında selfie yarışına girmeye devam mı edecekler? 

Ersoy Dede’nin yazısı

Reklam

SON HABERLER

Domuzlar, domuzlar!

Ortada büyük, ahşap bir arena var. Ya da bir domuz ağılı, belki de Nuh’un gemisi… Önce kâh “schweine, schweine/domuzlar, domuzlar” diye homurdanan, kâh başka tuhaf sesler çıkaran, hayvanlaşmış biri (Güven Kıraç) arkalardan gelip yerlerde sürünerek çıkıyor arenaya, sonra “mükemmel” ailenin bireyleri; anne (Derya Alabora) ve üç oğlu (Serhat Kılıç, Ersin Umut Güler, Yaşar Bayram Gül). Babanın uyuduğunu bildiriyor uşak (Güven Kıraç). Bir süre sonra gelin/nişanlı (Pervin Bağdat) da “düşüyor” arenanın içine. Burası herkesin birbirini yediği bir savaş alanı…

Yazar Pınar Öğünç: Beter bir mevsimin mahsulü Beterotu

Edebiyatla da haşır neşir olan bir gazeteci olarak tanıdığımız Pınar Öğünç şimdilerde edebiyata daha yoğun bir mesai harcıyor ve ‘Aksi Gibi’nin ardından bu kez ‘Beterotu’ adlı öykü kitabıyla karşımıza çıkıyor. Pınar Öğünç’le ‘Beterotu’nu ve gözlerden uzakta geçirdiği birkaç yılı konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...