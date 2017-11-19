Ersoy Dede: NATO’nun buradaki taşeronu FETÖ’dür

15 Temmuz sonrası kaçan FETÖ’cülerin çeşitli ülkelerde NATO üslerine sığınmalarından tutun da, ABD’den sığınma talep eden darbeci general Mustafa Zeki Uğurlu’nun NATO toplantısında yer aldığını gösteren fotoğrafın servis edilmesine kadar..
Mehmet Baransu’nun çekçekle taşıdığı Balyoz belgelerinin gerçek olduğunu tescilleyen bilirkişi Ahmet Erdoğan’ın İngiltere’de adres olarak NATO karargahını göstermesinden tutun da Amerika’da yapılan NATO Parlamenterler Asamblesi zirvesine FETÖ’cü Emre Çelik’in davet edilmesine kadar.. NATO’nun buradaki taşeronu FETÖ’dür… Nokta.. Tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık..