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Yaramazlara biraz batar!

Ersoy Dede: Nafaka tartışmalarının sonunda boşanmış kadın mağdur olmasın

Nafaka tartışmalarının sonunda boşanmış kadın mağdur olmasın

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ömür boyu nafaka mağduriyetini ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılırken yeni mağduriyet alanlarının da oluşmaması gerektiğine vurgu yapmış..Hay Allah razı olsun. Nihayet şu sesi yüksek çıkan ömür boyu nafaka mağdurlarına karşı, yarı yolda bırakılmış kadınları da düşünen biri çıktı. ‘Şu kadar süre evli kaldık ömür boyu nafaka mı ödeyeceğiz’ diyor ya bir kesim. Evet de sen bir aile birliği tesis ederken evde görev bölümü yapmışsın. Misal; eğitim ve kariyer erkeğe düşmüş ev işleri ve çocuk da kadına. Gün geçmiş yollarınız ayrılıyor. Adam eğitimini tamamlamış, işini gücünü oturtmuş hayatını sürdürüyor. Peki evlendiği için eğitimini yarım bırakmış olan, nasıl olsa kocası kazanıyor diye iş hayatından uzak kalmış olan kadın! Ona sen şimdi belli bir yaştan sonra diyorsun ki, ‘sen yoluna, ben yoluma’. E tamam da sen evliyken kazandığın parayı kazanmaya devam ediyorsun. Peki kadın ne iş yapacak? 

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Ersoy Dede’nin yazısı

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