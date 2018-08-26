Ersoy Dede: ‘Muhalif isimler tutuklanıyor’ algısını kırmak lazım

Eren Erdem’i hatırlıyor musunuz?.. Partisi milletvekili adayı olarak göstermemiş, 22 yılla yargılandığı davada tek başına bırakmıştı.. Şimdi de Silivri’de ilk duruşmasının yapılacağı tarihi bekliyor.. “..Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek..” ten yargılanıyor.. Örgüt dediği FETÖ.. Başında olduğu Karşı gazetesi tam bir FETÖ bülteni olarak çıktı. Bu hafızalarımızda.. Bu yönüyle örgütün amaçlarına hizmet ettiği iddiası çok da gerçekten uzak değil. Fakat hâlâ daha tam yerli yerine oturtamadığım bir şeyler var..

FETÖ konusunda en sert muhalefeti yapan biri olarak nasıl oldu da FETÖ’nün dümen suyuna girdi bu adam hâlâ anlamış değilim.. Elbette yargılamanın neticesinde ortaya çıkacak ama öyle anlaşılıyor ki FETÖ ile adı konmamış bir hedef birliği yapılmış burada.. Ama yine de bu, Eren Erdem’den bir FETÖ’cü çıkarmaya yeter mi, bilemedim..

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Bakın ilk tutuklandığında Reuters, ‘Fetö’ye karşı kitaplarıyla tanınan muhalif isim FETÖ’den tutuklandı’ diye haber geçmişti.. Tahkim etmeye çalıştıkları algı, ‘muhalif isimler tutuklanıyor’ algısı.. İşte bunu kırmak lazım.. En azından yargılamanın tutuksuz yapılması, ‘muhalifler tutuklanıyor’ yaygarasını bitirecek bir hamle.. Eren Erdem’in muhalifliği mi kalmış?.. Kendi partisinde bile adı anılmıyor.. Ama içeri attığınız zaman Batı için ‘badem gözlü’ oluveriyor bir anda.. Bir not daha.. “.. beni FETÖ medyasına desteğe Kılıçdaroğlu yolladı, bana ifşa ettiğim belgeleri Bülent Tezcan verdi..” demedi mi Eren Erdem?.. E onlar dışarıda Eren Erdem içeride, bu nasıl iş?

Ersoy Dede’nin yazısı