Ersoy Dede: Kontrollü sıvıştı kaçtı gitti belediye başkanının güvenlikli evinde sabahladı

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Bakın şimdi 400 kilometre yol yürüdüğü için “Genel başkandı, lider oldu” diye yazıyor CHP medyası… Oysa lider olabileceği tarihi fırsatı kendi elinin tersiyle ittiğinin resmidir bu gördüğünüz.. Havaalanı darbeci teröristler tarafından işgal edilmiş..

Vatandaş darbecilerin karşısına dikilmeye başlamış.. O vakit orada olan tek siyasi parti başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.. CHP’li, AK Partili, MHP’li fark etmez.. Kim olduğunun önemi yok.. “Yürüyün arkadaşlar durduralım şu alçakları..” dediğinde kitleleri konsolide edecek güce sahip.. Ne olabilirdi ki o gece orada?.. Ne gelebilirdi Kılıçdaroğlu’nun başına en fazla.. Şehit edebilirlerdi.. Vatan uğruna canını vermiş olurdu..

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Ama canıyla bir demokrasi tarihi yazardı bu millete.. Varlığıyla yapamadığını şehadetiyle yerine getirmiş olurdu.. O ne yaptı?.. Kontrollü sıvıştı kaçtı gitti belediye başkanının güvenlikli evinde sabahladı.. Tarihi fırsat ayağına gelmişti.. O tepti.. Şimdi kendi arkadaşları bu resmi servis ediyor ki, yanlışlıkla Maltepe mitinginde biraz prestij elde ettiyse onu da kaybetsin diye..

Ersoy Dede’nin yazısı