Ersoy Dede: Kavala davasında mesafe kat edilememiş olması, bize karşı olumsuz yargıyı kuvvetlendiriyor

15 Temmuz darbe ve işgal girişimine ilişkin en büyük davalar bile bitmişken, Osman Kavala davasında mesafe kat edilememiş olması, bize karşı oluşan olumsuz yargıyı kuvvetlendiriyor. Üstüne bir de AİHM’in, Kavala’nın yakalanıp tutuklanmasına neden olan suçlamaları, Türk mahkemelerinin kanıtlayamadığı yönündeki görüşü tuz-biber ekmiş durumda. Mahkeme salı günü ne diyecek göreceğiz. Kararında direnir mi, tahliye mi eder bilmem. Fakat hâlâ ilk günkü iddialarda bir ilerleme yoksa, yargılamanın tutuksuz yapılmasının, Kavala’nın içerde olmasından çok çok daha yararlı olacağını görmek lazım.

Ersoy Dede’nin yazısı