Ersoy Dede: Katar Türkiye’de satın almak için gazete ararken, Ciner neden havlu attı?

Habertürk gazetesinin basılı yayına son vermesi, kuşkusuz serbest piyasa koşullarında, bir patronun dükkanı hakkında karar vermesi kadar basit bir mesele.. Yani, ortada problem yok aslında.. Fakat benim anlamadığım bir şey var. Katar Türkiye’de satın almak için gazete ararken, ülkenin en büyük ailelerinden biri olan Demirören, daha yeni üç büyük gazeteyi satın almışken Turgay Ciner neden havlu attı?.. Ciner’in “artık baskı gazetenin sonuna geldik, bu maliyetlerle bu iş sürdürülemez” dediği yerde Demirören neden girdi bu sektöre?. Ciner’in gördüğünü onlar göremiyor mu?. Anlaşılıyor ki, burada başka bir şey var.. Yani, Ciner muhtemel bir hesap hatası yapmış durumda.. Ama kağıt, mürekkep, baskı ve dağıtım maliyetlerinde değil. Başka bir yerde..

Ersoy Dede’nin yazısı