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Yaramazlara biraz batar!

Ersoy Dede: İYİ Parti’nin yasa maddelerine takılacağını zannetmiyorum

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Nisan ayı itibariyle İyi Parti’nin her şeyi tamam gibi görünüyor.. Sağlam olsun diye olağanüstü büyük kongresini bile yaptı.. Ama son kongre, 6 ay şartına takılıyor.. Bu bağlamda eğer genel seçimlere gireceklerse ya 298 sayılı Seçim Kanununda bir değişiklik yapılacak ya da YSK mevcut halde İyi Parti’yi kabul edecek. Yoksa sıkıntı var.

Ama derlerse ki, “.. biz yasamaya değil yürütmeye talibiz..” o zaman 100 bin imzayla Meral Akşener için kampanya tertipleyip, muhalefetin adayı olarak sunabilirler. Fakat bu da doğru olmaz..

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Bana soracak olursanız, böylesine kitleselleşmiş bir hareketin yasa maddelerine takılacağını zannetmiyorum. Bir çaresi bulunacaktır elbet.

Ersoy Dede’nin yazısı 

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