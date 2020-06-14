Ersoy Dede: İmamoğlu göreve geldiğinden beri yapraklardan başka onu alkışlayan olmadı

Bir mesele daha var bir türlü anlamadığım. İmamoğlu göreve geldiğinden beri yapraklardan başka onu alkışlayan olmadı. Neye elini atsa kuruttu.. Arkadaş insan hiç bir şey yapmasa elini herhangi bir şeye sürmese sadece makamında oturup yabancı televizyonlara demeç verse İstanbul’un kurulu düzeni en az iki/üç sene idare ederdi İmamoğlu’nu.. Anlamıyorum ki, bozmayı nasıl başardın sen!..
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