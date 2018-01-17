Ersoy Dede: Hürriyet’i okursanız Canan Hanım’ın eşinin çeyrek domuzu 7 dakikada yediğini öğrenemezsiniz

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Mesela yer yerinden oynuyor.. CHP içi fokur fokur kaynıyor.. Hükümet çevreleri cepheden eleştiriyor.. Ama Hürriyet okursanız CHP’nin yeni İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun nasıl PKK muhibbi olduğunu öğrenemezsiniz.. Yazmama kararı almışlar ve aslanlar gibi bu kararın arkasında duruyorlar..

Öğrenemezsiniz Canan Hanım’ın 1915 trajedisi için ‘soykırım’ dediğini, Berkin Elvan’ın ölümünden sonra devleti ‘seri katil’ olmakla itham ettiğini, eşinin çeyrek domuzu 7 dakikada yediğini.. Peki her sütununda gazetecilerin özgür olmasını savunan Hürriyet, yaptığı bir haber nedeniyle geçen hafta cezaevine giren Akit gazetesi muhabiri Dursun Suna’yı haber yaptı mı?..

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Eğer Hürriyet’i okursanız sadece Ahmet Şık’ın cezaevinde olduğunu zannedersiniz.. Peki Hürriyet okursanız öğrenebilir misiniz, 28 Şubat’ta idam cezası alan Ethem Köylü’nün, 23 yıldır cezaevinde olduğunu.. Bayilerde bile satılan bir dergiyi dağıtmaktan suçlandı, idama mahkum oldu. Eğer idam kalkmasaydı asılmıştı.. Herkes yeniden yargılandı.. Ergenekon sanıkları, Balyoz sanıkları..

Ama 28 Şubat’ta cezaevine atılanlar orada ömür tüketiyor.. Hürriyet okursanız sadece içerde bir tek Mehmet Altan’la Şahin Alpay var sanırsınız.. Mesela sadece Hürriyet okursanız Selahattin Demirtaş’ı kahraman, Yasin Börü’yü DEAŞ’lı terörist zannedersiniz..

Ersoy Dede’nin yazısı