Ersoy Dede: Hanımefendi’ye tavsiyem şudur… Ekşi Sözlük’le uğraşmayı bırakırsanız kârlı çıkarsınız

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İsmini Ekşi Sözlük’le girdiği bitmez polemikle duyduğumuz bir avukat.. Anlatılan odur ki, bir gece periscope yayınını açık unutmuş ve geceye dair en özel anları canlı yayınlanmış.. Ekşi Sözlük de bu videoyu yayınlamış.. Sonra Meltem Banko, hakkında yapılan bu yayınlara durdurma, açılan başlıklara da sildirme kararı almış..

Başlıklar silinince Ekşi Sözlük yazarları çok sinirlenip, etrafından dolanarak yeni başlıklar açmışlar.. Avukat Hanım o başlıkları da sildirmiş.. Yazarlar bir daha açmışlar.. Banko yine sildirmiş.. Hanımefendi’ye tavsiyem şudur..

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Siz uğraştıkça bu mevzu, benim gibi daha evvel hiç bilmeyenler dahil olmak üzere daha şok sayıda kişiye ulaşacak.. Uygun bir yerde Ekşi Sözlük’le uğraşmayı bırakırsanız kârlı çıkarsınız..

Ersoy Dede’nin yazısı