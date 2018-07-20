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Yaramazlara biraz batar!

Ersoy Dede: Hanginiz oğlunuzun eşcinsel bir evlilik içinde büyümesini, yetişmesini ister?!

 

Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin, velayet davasının devam ettiği mahkemeye sunduğu bir video kaydı basına sızdı geçen hafta.

Bu yargıya varmak için önce bu tartışmanın bitmesini beklemek lazım.. Oysa size söyleyeyim, bitmek şöyle dursun, biz konuşmaya daha başlamadık bile bu konuyu..  Medyada sözüne itibar edilen bir kaç kişi ‘Ayıp sana Hacı Mustafa, yakışır mı’ falan yazdı diye dosya kapanmış değil..

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Adam bir seneden fazladır 7 yaşındaki çocuğunun velayetini almaya çalışıyor. Kimden? Bu son kaset vesilesiyle öğrendik ki, bir eşcinsel aileden..

Elinizi vicdanınıza koyun söyleyin.. Hanginiz oğlunuzun eşcinsel bir evlilik içinde büyümesini, yetişmesini ister?!.. İsimlerden bağımsız düşünün..

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Ersoy Dede’nin yazısı 

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