Ersoy Dede: Hakem Selçuk Dereli de başına gelenlerden Erdoğan’ı sorumlu tutmuş!

Erdoğan’ın 1 Mayıs’ta verdiği iş güvencesi mesajını alıntılamış ve üzerine şöyle yazmış; “21 yıl emek verdikten sonra Dünya kupası finalini yönetmeye kadar gidebilecek olan kariyerim elimden çalındı. Sonrasında yine görev yaptığımız gazete ve televizyonlardan yapılan baskılarla kovulduk…” Bu mesajının altına gelen yorumlara baktım.(eminim sonra kendisi de bakmıştır) Eğer sahiden öyleyse bile kimse Selçuk Dereli’nin başına gelenlerin Erdoğan’ın suçu olduğuna inanmamış. Çok tartışmalı kararlara imza atan bir hakem olduğu için mesleğini sürdüremediğini düşünüyor futbolseverler. Yorumculukta tutunamamasını ise bu alandaki başarısızlığına bağlıyorlar. (tamamen twitter’a attığı mesajın altına gelen yorumlara bakarak söylüyorum. Doğru ya da yanlış diyemem. Ama vatandaşın inandığı bu)

Geçenlerde de futbolcu Ümit Karan, cinsel tacizden 1 yıl hapis cezası aldığında başına bunların, Atatürkçü olduğu için geldiğini falan söylemiş mahkemede. Arkadaş… Başınıza gelenlerin Atatürk’le ya da Erdoğan’la ilgisi yok. Milleti kandırmaya devam edebilirsiniz elbette fakat kendinize bari yalan söylemeyin.

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Ersoy Dede’nin yazısı