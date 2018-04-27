Ersoy Dede: Gül, kimseye yaranamadığı gibi eldeki avuçtaki tek sermayesini de tüketmiş oldu

Siyasette ‘sağlamcı’ olarak bilinen Abdullah Gül’e bu huyu bu kez büyük kaybettirdi.. Belki de açık açık, ‘evet ben de adayım’ deseydi, bu kadar kaybetmeyecekti. Sonuçta Gül’ün; Gezi’den 17/25 Aralık’a, FETÖ’den MİT Tırları ihanetine kadar pek çok önemli meselede, farklı bir tutum takındığı herkesin malumuydu.. 16 Nisan’da ‘evet’ demediği gibi kampanyaya hiçbir katkıda bulunmadığı, davet edildiği hiçbir organizasyona katılmadığı sır değil, ortada. Fakat buna rağmen bile AK Parti’de Gül’ü kırmamaya, incitmemeye özel bir önem verildiğini biliyorum.. Ama bu son deneme, tamamen bitirdi. Kendisine göz kırpan karşı mahalle, “Ha Fethullah, Ha Abdullah” başlıklı yazılar yazarken, eski yol arkadaşları da ‘vefasız’ olmakla suçladı Gül’ü.. Anlayacağınız kimseye yaranamadığı gibi eldeki avuçtaki tek sermayesini de tüketmiş oldu. Girmediği bir yarışı kaybetti. Hem de diskalifiye olmuş halde..

Ersoy Dede’nin yazısı