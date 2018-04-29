Ersoy Dede: Gül bu saatten sonra ne dese boş

Erdoğan’ın ‘Kardeşim’ dediği Abdullah Gül’ün, küresel finans çevrelerinin “Erdoğan’sız Türkiye” projesine baş aktör olmayı kabul etmesi.. Bu çok ciddi bir sorun. Bu, bugün sorun olduğu gibi bundan önceki her meselenin de yeniden dönüp geçmişe tek tek değerlendirilmesini gerektiren çok ama çok büyük bir sorun.. İlk kapısı çalındığı gün, elinin tersiyle itip, “siz neden bahsediyorsunuz, Erdoğan benim yol arkadaşım” demedi ya.. Bu saatten sonra ne dese boş.. Mutabakat, kapalı kapılar arkasında, gizli pazarlıklarla, küçük hesaplar üzere aranmaz.. Milletle, milletin içinde aranır. Sayın Gül bir faninin elde edebileceği bütün makamlara geldiğini söylüyor, haklıdır.. Fakat bu makamlara hiçbir zaman milletin doğrudan teveccühü ile gelmedi. Bilmemesi ondan herhalde..

Ersoy Dede’nin yazısı