Ersoy Dede: Görünen o ki, Metin Feyzioğlu CHP’nin düşündüğü isimler arasında ilk sıralarda

Geç kaldıkları ortada. Ancak elbette CHP’nin ilan edeceği aday seçim yarışının ete kemiğe bürünmesi bakımından anlamlı. Bir süredir asli işini bırakmış tamamen bir siyasi yarış yürüten Metin Feyzioğlu ise görünen o ki CHP’nin düşündüğü isimler arasında ilk sıralarda. Zaten 16 Nisan Referandumu döneminde yurdu baştanbaşa dolaşarak adı konmamış bir kampanyayı başlatmıştı. Sonrasında ise hiç bırakmadı. Hem kendi hevesi, hem CHP’nin aday darboğazı, şartları Feyzioğlu lehine olgunlaştırıyor gibi görünüyor. Ancak bu, Kılıçdaroğlu için tehlike. Misal İlhan Kesici aday olup, Kılıçdaroğlu CHP’sinden fazla oy alsa sorun olmaz da.. Feyzioğlu, CHP’nin son aldığı oyu geçerse, gider o genel başkanlık koltuğuna oturur.. Benden duymamış olun..
SON HABERLER
ABD duyurdu: IŞİD’e karşı ‘nihai operasyonlar’ başlıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, IŞİD’le mücadele koalisyonun Suriye’de örgütün elindeki son alanları kurtarmak için nihai operasyonlara başladığını duyurdu.
Şener aksi görüşte: Erdoğan, Gül’ün ‘çatı adaylığı’ için çaba harcadı!
AKP’nin kurucularından eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Abdullah Gül’ü bir yandan adaylıktan vazgeçirmeye çalıştığı görüntüsü verirken diğer yandan muhalefetin çatı adayı olması için çaba harcadığını öne sürdü.
Atatürk Olimpiyat Stadı sil baştan: Rüzgar etkisi azalacak, tribün sahaya yaklaşacak
72 bin seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı’nın Euro 2024 adaylık dosyasında belirtilen özelliklerle yeniden inşa edilecek. Stadın kapasitesi 92 bin 208 kişiye çıkacak.
‘Terör suçu’ndan hükümlüler hariç: Öğrenci affından 500 bin kişi yararlanabilir
Öğrenci affı kapsamında yapılacak düzenlemenin yasalaşmasıyla öğrencilikle ilişiği kesilen 500 bini aşkın kişi, üniversite eğitimine devam edebilecek.
CHP, İYİ Parti, Saadet ve DP anlaştı: Muhalefetten ‘demokrasi ittifakı’
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti heyetlerinin, 24 Haziran’daki milletvekili seçimlerine ittifak yapılarak girilmesi yönünde tam mutabakata vardığı bildirildi.