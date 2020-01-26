Ersoy Dede: Gerçek ne biliyor musunuz? Size gerçeği söyleyeyim…

Gerçek ne biliyor musunuz? Size gerçeği söyleyeyim.. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren milletçe kenetlendik. Aynen de bize yakıştığı gibi. O anda bütün siyasi partiler ortadan kalktı. Fikirler-ideolojiler çöp oldu. Ne kadar farklı görüş varsa hepsi sırasını beklemek üzere rafda kaldırıldı. Böyle olmalıydı ve önemli ölçüde böyle de oldu.. Kötü insanlar dün de vardı ne yazık ki yarın da olacak.. Hepimize geçmiş olsun. İyi olalım..

Ersoy Dede’nin yazısı