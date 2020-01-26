Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ersoy Dede: Gerçek ne biliyor musunuz? Size gerçeği söyleyeyim…

Gerçek ne biliyor musunuz? Size gerçeği söyleyeyim.. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren milletçe kenetlendik. Aynen de bize yakıştığı gibi. O anda bütün siyasi partiler ortadan kalktı. Fikirler-ideolojiler çöp oldu. Ne kadar farklı görüş varsa hepsi sırasını beklemek üzere rafda kaldırıldı. Böyle olmalıydı ve önemli ölçüde böyle de oldu.. Kötü insanlar dün de vardı ne yazık ki yarın da olacak.. Hepimize geçmiş olsun. İyi olalım..

Ersoy Dede’nin yazısı

Reklam

SON HABERLER

Üç bina enkazında çalışmalar sürüyor; bir kadın 14 saat sonra kurtarıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, kent merkezinde çöken üç binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, beton yığınları altında kalan bir kadın 14 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Soylu: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 yaralı var, 22 kişi halen enkaz altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, Malatya Doğanyol’da dört, Elazığda ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 1031 kişinin yaralandığını belirtti. Soylu, Doğanyol’da göçük altında kimse kalmadığını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...