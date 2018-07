Ersoy Dede: Game Over

Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi.. Kılıçdaroğlu çook yanlış yaptı.. O gece Muharrem İnce’nin yanında olması gerekirdi.. Seçim sonuçlarını Muharrem İnce ile birlikte izleyecek gece de birlikte kameralar önüne birlikte geçeceklerdi.. Ve orada Kılıçdaroğlu diyecekti ki; ‘bu tablonun bütün sorumluluğunu alıyor ve istifa ediyorum’… İnce’den bir gün sonra çıkacaksın.. Her şey ortadayken, ‘seçimin kaybedeni AK Partidir’ falan gibi komik şeyler söyleyeceksin. Muharrem İnce’ye kapıyı göstereceksin.. Partinden bir ‘İyi Parti oyu kadar’ fazla almış olan adayına, ‘beklentilerin altında kaldı’ diyerek başarısızlık yükleyeceksin.. Sanki dışarıdan bir isimmiş gibi ‘teşkilatlarıma talimatımdır Muharrem Bey’e iyi davranın’ falan gibi çocukça çıkışlar yapacaksın.. Ve o koltukta oturmaya devam edeceksin.. Bitti.. Game Over.. Mustafa Şen’i anarak söyleyelim.. CHP’de politik uzay zaman bükülmesi yaşanmış ve ilk seçimli kurultay (her ne zamansa o tarih) 24 Haziran gecesine gelmiş, Muharrem İnce o gece o koltuğa oturmuştur.. Hayırlı olsun..

Ersoy Dede’nin yazısı