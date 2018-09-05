Ersoy Dede: Fazıl Say Tokyo’da ayakta alkışlandığında yine benim göğsüm kabaracak  

İyi şeyler oluyor.. Kendi gibi düşünmeyenleri linç etmeye kalkan kadro her iki tarafta da marjinal seviyede kalmaya başladı..

Eskiden öyle miydi ya.. Linç güruhu sonuç alana kadar durmazdı.. Kimler kimler linç edilmedi ki!.. Erdoğan’ın fotoğraflarını çekti diye Ara Güler’i bile gazete manşetlerinden hedef gösterdiler.. Sezen Aksu’dan Zerrin Özer’e, Mazhar Alanson’dan Fazıl Say’a, Ajda Pekkan’dan Hülya Koçyiğit’e kadar.. Kimleri kimleri koydular hedef tahtasına..

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Olmadı ve olmayacak.. Bu insanların hepsi bizim.. Fazıl Say’a; ‘merak etmeyin hiçbir beklentim yok’ yazdırtan troll sürüsü kazanamayacak.. O, Tokyo’da ayakta alkışlandığında yine benim göğsüm kabaracak..

Ersoy Dede’nin yazısı