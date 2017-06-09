Ersoy Dede: Deniz Seki’nin düşünce suçlusu gibi show yaparak tahliye oluşunu eleştirmeyelim mi?

Tabi Oray Eğin, FETÖ’nün saldırılarından kaçıp kendini kurtardığında burada bizim, aralarında Deniz Seki’nin de olduğu kaç kişinin hakkı için mücadele verdiğimizi bilmiyor.. İlk yazanlardan biriyiz Deniz Seki’nin FETÖ kumpasına kurban gittiğini..

Soruşturma savcısı Bilal Bayraktar, kararı veren hakimler Osman Kaya, Eşref Aksu, temyizi geri çektiren Sadrettin Sarıkaya ve süreçte rolü olan diğerlerini yazdığımız günleri hatırlamıyor Oray Eğin.. Kamuoyundaki coşkunun bu mağduriyetin bitmesine yorulması gerektiğini savunuyor.. Bak değerli kardeşim.. FETÖ’nün bir terör örgütü olduğu ve ahlâksız kumpaslarla hayatları kararttığını kimse inkar etmiyor.. Ama her davada olduğu gibi burada da benim aradığım tek bir kriter var…

Suç ve suçlu ile verilen orantılı ceza.. Eğer dersen ki; “Deniz Seki’nin üzerine atılı suç, baştan sona iftiradır”.. Yahut dersen ki; “..Aynı suçtan bir torbacı 6 ayda çıkabiliyorken Deniz Seki fazladan yattı ..” Bütün eleştirilerimi geri çekeceğim.. FETÖ’cü savcı suçu tespit etti, FETÖ’cü hakim içeri attı diye, Deniz Seki’nin, düşünce suçlusu gibi show yaparak tahliye oluşunu eleştirmeyelim mi?..

Ersoy Dede’nin yazısı