Ersoy Dede: CHP’nin kafasını kaldırıp Sarıgül’e bakmasında yarar var… 

Bayram tatili CHP siyasetini takip edenler için iyi geldi. Taraflar tatil yaptıkları için millet de rahat bir nefes aldı. Kurultaylar, delegeler, oy hesapları, kim başkan olacak tartışmalarına 9 gün bayram tatili arası verildi. Şimdi ise kavga gürültü kaldığı yerden yeniden başladı. CHP’de kazan kaynıyor. Fokur fokur. Muharrem İnce ve ekibi bir tarafta, 10 Aralıkçılar bir tarafta. 70’likler beri tarafta. Eee bir yandan da genel merkez yapışmış koltuğa nefes aldırmıyor kimseye. Derken yerel seçimler de yaklaşıyor. Kimsenin seçimlerle ilgilendiği falan yok. Bütün CHP’de sokakta gördüğüm tek adam Mustafa Sarıgül… Bir tarafta kavga gürültü devam ederken o kenardan sessizce işini yapıyordu. Herkes yesin birbirini. Adam öyle ya da böyle kendi yerel seçim çalışmasını yürütmeye devam etti bu süreçte. CHP’nin, bütün bu toz bulutu arasında bir kaç saniye kafasını kaldırıp Sarıgül’e bakmasında yarar var…

Ersoy Dede’nin yazısı