Ersoy Dede: CHP’nin emrine girdiği FETÖ ile Temel Paşa, orduda en fazla mücadele eden isimdi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, göreve gelir gelmez ilk iş 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in apoletlerini sökecekmiş.. Neden?.. Çünkü Paşa, Cumhurbaşkanı’nın programına katılmış ve ‘Başkomutan’ Erdoğan’ı alkışlamış…

“.. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın?..” diyor.. Yavaş.. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları kahramanı İsmail Metin Temel, sizin miting meydanlarında sakız gibi çiğneyip atacağınız biri değil.. Katıldığı program bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın, Başkomutanının programıdır.. Ve alkışlaması da lideriyle komutanının hedef birliği yaptığının göstergesidir.. Kimse alan ihlali yapmasın.. Sayın İnce bilir de, ben yine de hatırlatayım.. CHP’nin emrine girdiği FETÖ ile Temel Paşa, orduda en fazla mücadele eden isimdi..

Reklam

Silopi Özel Kuvvetler Üssü’nde görevli 8 kişilik suikast timi 15 Temmuz gecesi helikopterle havalanmıştı. Uçuşların kaldırılmasına rağmen gelen helikopteri şüpheli bulan Temel, birliğindeki askerlere emir vererek teyakkuza geçirmişti. 8 kişilik suikast timi, helikopterden iner inmez püskürtüldü. Suikast timi kendilerini darbeciler değil vatansever askerlerin karşılaması üzerine havalanıp Silopi’ye geri döndü. Fetöcü Darbecilerin, hakkında ‘ölüm’ kararı verdiği bir komutanı, miting meydanında ‘apoletlerini sökeceğim’ diyerek hedef göstermek hangi aklın ürünüdür Allah aşkına?!.. Elbette Muharrem İnce bu sözünden dönecektir.. Yarına kalmaz, ‘ben apoletlerini sökeceğim, yenilerini diktirip onları takacağım Paşa’nın omzuna’ falan diyecektir.. Ama bu iş çocuk oyuncağı değil.. Aklınızı başınıza alın..

Ersoy Dede’nin yazısı