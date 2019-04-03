Ersoy Dede: CHP seçmeni artık partilerinin seçim de kazanabildiğini gördü

CHP; İzmir’de, Ankara’da seçim kazandı. İstanbul tartışması bittiğinde belki o da yazılacak başarı hanesine. Yani CHP seçmeni artık partilerinin, (tıpkı AK Parti gibi) seçim de kazanabildiğini gördü. Bu çok iyi bir şey… Bakın Gezi kalkışmasındaki bazı gençlerin motivasyonu da 15 Temmuz darbe girişiminin Bağdat Caddesi’nde alkışlanması da şerefine kadehler kaldırılması da hep CHP’den umudun kesilmesi nedeniyle oluyordu…Bugünün CHP’lilerini ‘darbeci’ yapan biraz da buydu… Partileri seçim kazanamıyordu… Ve yakın gelecekte kazanma ihtimalleri de yoktu… Artık biliyorlar ki ‘icabında’ seçim kazanılabilir… Bu durum, o kitleyi biraz rahatlatacaktır. AK Parti’de de tam tersi… Ne olursa olsun nasıl olsa vatandaş oy veriyor rahatlığı içinde olan bazı siyasetçiler herhalde bu tabloya bakıp, ‘seçim de kaybedilebiliyormuş’ demiş olmalılar… Lider sabahtan akşama günde 8 miting yaparken yan gelip yatanlar, millete hizmet makamının yan gelip yatma yeri olmadığını sanırım artık farketmişlerdir…

Ersoy Dede’nin yazısı