Ersoy Dede: Burada en önemli işlev online çalışan marketlere düşüyor

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde vatandaşın neye ihtiyaç duyduğunu, yasak başlamadan bir gün önce ve bittiği gece çok çok iyi gördük.. Lüzumlu-lüzumsuz alış-veriş ihtiyacı.. Öyle ki ilk hafta magazin konusu olan, marşmelovlu bisküvi ile kuyrukta bekleyen adamı hatırlıyorsunuz değil mi? Demek ki böyle günlerde alış-veriş daha da bir önem kazanıyor. Daha doğrusu insanların kendini seçeneksiz hissetmemesi, evde bir şeylerin eksik kalacağı hissine kapılmamaları önemli. Burada da en önemli işlev on-line çalışan marketlere düşüyor.

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Bir sonraki genelgede bu ihtiyacın gözetileceğini tahmin ediyorum.

Ersoy Dede’nin yazısı