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Yaramazlara biraz batar!

Ersoy Dede: Bülent Arınç da okuduysa bir diğer konuya geçebiliriz

Mardin Derik’te bir operasyon yapıldı. Bir ev basıldı. O evde bulunan iki terörist askerlerimize ateş açtı. Çıkan çatışma sonrası o iki terörist öldürüldü. Evden küçük çapta bir cephanelik çıktı. Haber bu değil.. Evin olduğu arazi Ahmet Türk’e ait.. Evin sahibi de Ahmet Türk’ün yeğeni..  Bülent Arınç da okuduysa bir diğer konuya geçebiliriz.. 

Ersoy Dede’nin yazısı

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HDP’li Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı

Diyarbakır’da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı’nın görevden alınmasının ardından düzenlenen eylemde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı.

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