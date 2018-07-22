Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ersoy Dede: Bu ülkenin ortak değeri olan Atatürk’ü rahat bırakın

Bir genç kız Anıtkabir’in önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler yağdırıyor. Kendi kıt zekasıyla Atatürk’e küfrederken de Erdoğan’ı yüceltmeye çalışıyor.. Oysa, bilse ki Erdoğan, 9 Temmuz’da yemin etmeden önce Anıtkabir’e gitmiş ve özel deftere, “Hedeflerin hedeflerimizdir, ruhun Şad olsun Aziz Atatürk” diye yazmıştı..

Çok rica edeceğim, kendi saçma sapan öğretilerinize Erdoğan’ı alet etmeyin.. Ve de bu ülkenin ortak değeri olan Atatürk’ü rahat bırakın..  Bu milletin bütün ortak değerlerini de..

Reklam

Ersoy Dede’nin yazısı 

SON HABERLER

Bir Silivri hikayesi: Sanem Altan, hapisteki babası Ahmet Altan’ı ziyaret etti

  Gazeteci Sanem Altan, Silivri Cezaevi’nde kalan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan babası gazeteci Ahmet Altan’ı ziyaret etti. Sanem Altan ziyaret sırasında çektirdiği fotoğrafı Twitter’dan paylaştı. Altan, ‘FETÖ’nün medya yapılanması’ davasında akademisyen Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak’la birlikte ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Dün babasını kaldığı Silivri Cezaevi’nde ziyaret eden Sanem Altan, çektirdiği […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...