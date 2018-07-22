Ersoy Dede: Bu ülkenin ortak değeri olan Atatürk’ü rahat bırakın

Bir genç kız Anıtkabir’in önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler yağdırıyor. Kendi kıt zekasıyla Atatürk’e küfrederken de Erdoğan’ı yüceltmeye çalışıyor.. Oysa, bilse ki Erdoğan, 9 Temmuz’da yemin etmeden önce Anıtkabir’e gitmiş ve özel deftere, “Hedeflerin hedeflerimizdir, ruhun Şad olsun Aziz Atatürk” diye yazmıştı..

Çok rica edeceğim, kendi saçma sapan öğretilerinize Erdoğan’ı alet etmeyin.. Ve de bu ülkenin ortak değeri olan Atatürk’ü rahat bırakın.. Bu milletin bütün ortak değerlerini de..

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Ersoy Dede’nin yazısı