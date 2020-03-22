Ersoy Dede: Bu kötü günlerin kazananı da iyiler olacak

Independence Day, Titanic, Deep Impact ve daha pek çok filmde büyük korkuyu yaşayan insanları gördük değil mi? Ve hepsinde ya parasıyla ya da nüfuzuyla ayrıcalık almaya kalkanlar vardı. Hepsi kaybetti iyiler kazandı, hatırlasanıza.. Bu kötü günlerin kazananı da iyiler olacak.. İşler düzelene kadar kira almayan ev sahibi, evine yolladığı halde çalışanının maaşını aksatmayan işveren kazanacak. Kolonyayı alış fiyatından satan eczacı, mahallesindeki yaşlıların alış-verişini gönüllü olarak yapan delikanlı kazanacak.. Diğerlerine biz yapacağımızı biliyoruz zaten..

Ersoy Dede’nin yazısı