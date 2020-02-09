Ersoy Dede: Bu iş Kılıçdaroğlu cephesinde tam bir pehlivan tefrikasına döndü

Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Fetö’nün siyasi ayağını açıklayacakmış.. Bu iş Kılıçdaroğlu cephesinde tam bir pehlivan tefrikasına döndü. Siyasi ayağı açıklayacakmış. Zerrece inandırıcılığı kalmadığından üzerine söz söylemeye de gerek yok. Neden inandırıcı değil, bir kaç minik hatırlatma yapalım da, utanması varsa utanır belki..

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Kemal Kılıçdaroğlu olmuş yalancı çoban. Bu saaten sonra çıkıp da Pensilvanya imzalı mühürlü kabine listesi bile çıkarsa kimse dönüp de bakmaz bile. Bütün kredisini gündelik siyaset uğruna bitirdi. Hâlâ ne anlatıyor acaba?

Ersoy Dede’nin yazısı