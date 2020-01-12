Ersoy Dede: Bu bir şaka olsaydı da hep beraber gülseydik keşke

Değerli dostlar, normal şartlar altında gönül ister ki; size ciddi ciddi Kanal İstanbul anlatayım. Ama adamlar işi getirip öyle bir yere dayandırdı ki artık bu konuyu ciddiyetle konuşabilmenin zemini ortadan kalktı. Bu bir şaka olsaydı da hep beraber gülseydik keşke… Fakat değil ne yazık ki.. Koca koca profesörler anlı şanlı milletvekilleri çıkıp “Kanal İstanbul sizi erkekliğinizden edecek!” deyince, daha da söyleyecek söz bırakmadılar.

Ersoy Dede’nin yazısı