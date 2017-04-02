Ersoy Dede: Bu Atilla Taş denilen gereksiz de kendisini fasulye gibi nimetten saysın

Bütün dünyanın sistematik saldırısı altında olduğumuz bir günde, 15 Temmuz karanlığını bu ülkeye yaşatanların skandal bir kararla tahliye edilmeye çalışıldığını gördük..

FETÖ’cü teröristlerin ‘Bahar’ mesajları verdikleri bir dönemde devlete-millete kastedenlerin serbest bırakılmaya çalışılmasını unutmayacağız.. Bakın çok önemli bir durum çıkıyor ortaya…

Geleceksin; Kadri Gürsel gibi, Musa Kart gibi, izahı zor tutuklamalar yapacak ve adamları aylarca içeride tutacaksın, Gökçe Fırat gibi bir darbe kışkırtıcısı ajanı salmaya kalkacaksın..

(…)

Haa demek ki sistem böyle işletilmiş.. Haberleri hatırlayın.. Önce; “..Aralarında şarkıcı Atilla Taş’ın da olduğu bazı isimler hakkında savcı tahliye talep etti..” Akşam; “..Aralarında şarkıcı Atilla Taş’ın da 21 kişi hakkında tahliye kararı çıktı..”

Bu Atilla Taş denilen gereksiz de kendisini fasulye gibi nimetten saysın.. Apaçık bunun bu hali, teröristlerin tahliyesine perdeleme için kullanılmış.. Ve Doğan Grubu da buna bilerek yahut bilmeyerek yardım ve yataklık etmiş.. Ama sorsan, “En milli benim, en yerli benim” derler.. Başbakan’ın da dediği gibi; “Yersen”…

Ersoy Dede’nin yazısı