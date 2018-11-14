Ersoy Dede: Bilal Erdoğan’ı yakın gelecekte siyaset sahnesinde baskın bir figür olarak göreceğiz

Adem Metan, Best Fm’de Bilal Erdoğan’ı konuk etti.. Gecenin sürprizi ise Bilal Erdoğan’ın seslendirdiği Tu Sei Lei şarkısı.. Müthiş bir Luciano Ligabue şarkısıdır.. Giden sevgilinin ardından yaşadığı gel-gitleri anlatan Tu Sei Lei’i Bilal Erdoğan’dan dinleyince ne yalan söyleyeyim çok heyecanlandım.. Açık konuşmak lazım.. Bilal Erdoğan’ı Türkiye’nin yakın geleceğinde siyaset sahnesinde baskın bir figür olarak göreceğiz.. Genç bir siyasetçi modeli olarak, Bilal Erdoğan’ın bu renkli dünyası ise çok önemli.. Bir yandan bu coğrafyanın unutulmaya yüz tutmuş spor dallarını ayağa kaldırırken bir yandan yöneticisi olduğu üniversitede bu toprakların bilim adamlarını dünyaya anlatırken, diğer taraftan da İtalyanca aşk şarkıları söylemesi.. Ne yalan söyleyeyim, geleceğimiz açısından bana umut veriyor.. Ha bu arada.. İntro geçip de Bilal Erdoğan’ın sesi duyulunca bir anda kendimi O Ses Türkiye stüdyosunda hayal ettim.. Bence eğer orada bu şarkıyı söylemiş olsaydı, dört jüri üyesi de dönerdi.. Ama Bilal Erdoğan hangi jüri üyesini seçerdi derseniz, onu bilemem..

Ersoy Dede’nin yazısı