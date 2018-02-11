Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ersoy Dede: Ben de merak ediyorum, neden hâlâ iddianame hazırlanmış değil?

Share4
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 4

 

DW mülakatının bir de tartışmalı tarafı var.. O da, Deniz Yücel hakkında iddianamenin tanzim edilmemiş, davanın açılmamış olması.. Bu elbette savunulması kolay olmayan bir konu.. Ancak kabul edelim ki, yargının üzerinde herhangi bir vesayet olmadığına göre, bunun sorumlusunun da siyaset makamları olmadığını kabul etmemiz gerekir..

Almanya’nın ısrarla hükümete ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorduğu ‘Deniz Yücel’ sorusunun asıl muhatabı yargı.. Ben de merak ediyorum, neden hâlâ iddianame hazırlanmış değil?..

Reklam

Ersoy Dede’nin yazısı


Share4
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 4

SON HABERLER

Savaşa karşı bir ağacın öyküsü

Bugün Manisa’nın Akhisar ilçesinde çocuklar için düzenlenecek ‘Çevreci Afacanlar’ adlı oyuna, ‘savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemler nedeniyle’ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından izin verilmemiş. Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemlerin çocuklarımıza sunulmasının sakıncalı olduğuna karar verilmiş. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...