Ersoy Dede: Ben de merak ediyorum, neden hâlâ iddianame hazırlanmış değil?

DW mülakatının bir de tartışmalı tarafı var.. O da, Deniz Yücel hakkında iddianamenin tanzim edilmemiş, davanın açılmamış olması.. Bu elbette savunulması kolay olmayan bir konu.. Ancak kabul edelim ki, yargının üzerinde herhangi bir vesayet olmadığına göre, bunun sorumlusunun da siyaset makamları olmadığını kabul etmemiz gerekir..

Almanya’nın ısrarla hükümete ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorduğu ‘Deniz Yücel’ sorusunun asıl muhatabı yargı.. Ben de merak ediyorum, neden hâlâ iddianame hazırlanmış değil?..

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Ersoy Dede’nin yazısı