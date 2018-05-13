Ersoy Dede: Bayram değil seyran değil, İnce endüstri 4.0 dosyasının kapağını neden araladı?

Meydanlarda seçmene endüstri 4.0 vaat eden Muharrem İnce’yi zorda bırakacak bir karşı çıkış geldi dün.. BayKar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar; “Bize başkalarının açık pazarı olmamız ile neticelenecek ve teknolojik açıdan tümüyle dışa bağımlı hale getirecek Almanya’nın Endüstri 4.0’ı, Japonya’nın Toplum 5.0’ı, İngiltere’nin Katapult’u değil, Büyük Türkiye’nin ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ gerek” dedi.. Bakın bu ikaz son derece önemli.. Ve biz yıllarca aslında bu teknolojik bağımlılıkla mücadele içindeyken şimdi çıkıp birilerinin bizi yeniden bu zincirin bir halkası olmaya itmesi ilginç.. Endüstri 4.0 disiplinine uygun bir bilgisayarla üretime geçtiğiniz vakit, gücü elinde tutan ülkeler sizin ne silah yapmanıza izin verir bu sistemle ne de savunma ekipmanlarını modernize etmenize.. Bir saniye o zaman..Bayram değil seyran değil.. Muharrem İnce’nin, bu dosyanın kapağını aralamasının bir nedeni olmalı.. Milli tank çıkarma gemimiz Bayraktar, milli korvet TCG Büyükada, hava savunma silah sistemi Korkut, lazer güdümlü füze Cirit ve diğerleri.. Bizim bu kadar emek verdiğimiz savunma sanayimizdeki yerlileşme hamlemizi, bir yerlerden düğmeye basarak durdurmaya mı çalışıyorlar yoksa?..

Ersoy Dede’nin yazısı