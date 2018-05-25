Ersoy Dede: Barış Atay hiç değilse ‘yargılanacaksınız’ diyordu, bu adam iç savaşla tehdit ediyor

Kadın programlarında ‘adet düzensizliği için’ soğan kaynatan bir adam vardı. Ahmet Maranki. Bitki işi duvara toslayınca siyasete vermiş kendini.. Akit TV’de Murat Alan’ın programında izledim.. “Umudum 25 Haziran’da.. Eğer AK Parti seçimi kazanamazsa, Belgrad ormanında ağacın dibine gömdük(silahlarımızı) talim yaptığımız yerdi orası, çıkaracağız sokağa…” diyordu..

Kısa yoldan son sözü söyleyeyim.. Savcılarımızı göreve davet ediyorum.. Derhal zaman kaybetmeden bu adamı yakalayıp, ‘gömdük’ dediği yeri açtırın arkadaş.. Neymiş o sözünü ettiği silahlar, ne talimiymiş, ne saklamışlar, ne zaman kullanmışlar daha önce?..

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Bu adam ne söylediğini bilmeyen ağzından çıkanı kulağı duymayan bir adamsa televizyonlarda ne işi var?.. Yok ciddi, aklı başında, mühim bir adamsa o zaman başka.. O zaman, o ‘gömdük’ dediği silahları bulup, televizyon konuşması ile birlikte o silahları delil sayıp, iç savaş kışkırtıcılığından işlem yapılması gerekir..

En sert eleştirdiğimiz Barış Atay, hiç değilse ‘yargılanacaksınız’ diyordu.. Bu adam doğrudan iç savaşla tehdit ediyor insanları.. Bu kadarı da fazla..

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Ersoy Dede’nin yazısı