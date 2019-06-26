Ersoy Dede: Babacan’ın da Davutoğlu’nun ilk seçimlerde karşılarına İmamoğlu çıkacak

Seçimlerden önce usta Ahmet Kekeç uyardı sizi. “Bakın” dedi, “Şimdi Erdoğan’ın eli zayıflasın diye Ekrem İmamoğlu’na çalışıyorsunuz ama oraya kaydırdığınız oylar yarın bir gün başınıza dert olacak” dedi. Demedi mi? Davut medyası ne yaptı peki? CHP için kampanya yürüttü. Bugün CHP’ye giden AK Parti oylarına, öyle anlaşılıyor ki, Gül-Babacan bloku ile Davut medyası istikamet verdi. Fakat şimdi daha büyük bir dertleri var. Babacan’ın da Davutoğlu’nun da hazırlandığı ilk seçimlerde karşılarına İmamoğlu çıkacak. Peki o oyları nasıl geri isteyecekler? Belki AK Parti’ye döner ama yeni partilere gelmesi zor.

Ersoy Dede’nin yazısı