Ersoy Dede: Aydın Engin’e suikast tehdidine ciddiyetle eğilmek gerektiğini düşünüyorum

Özellikle 15 Temmuz’dan bu yana, aralarında benim de olduğum hükümete yakın gazetecilerin hedefte olduğu istihbaratı değerlendiriliyordu… Hep söyledim… O gün de söyledim, şimdi de aynı yerdeyim… Yanlış… Beni öldürüp ne yapacaklar?.. Hiç bir işlerine yaramam ki… Ama bir Cumhuriyet Gazetesi yazarı, özellikle de Aydın Engin gibi sembol bir isme dönük olarak provokatif bir eylem çok işlerine yarar… Dolayısıyla Aydın Engin’e suikast tehdidine ciddiyetle eğilmek gerektiğini düşünüyorum. Ve profil olarak benzerlik arz eden başka isimlere…

Ersoy Dede’nin yazısı