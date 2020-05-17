Ersoy Dede: Arınç’ın yapması gereken, daha fazla yük olmadan Beştepe’den uzaklaşmak

Artık Arınç’ın Beştepe için, taşınacak hali kalmamıştır. Liderimizin canına kasteden bu vatanı işgale kalkan alçak bir terör örgütüyle arasına mesafe koymayı başaramamış birinin Beştepe’de olması kabul edilemez. Lider Erdoğan, Arınç’a ‘git’ der mi bilemem. Ama bizzat Arınç’ın yapması gereken, daha fazla yük olmadan Beştepe’den uzaklaşmak. Kendini daha da fazla bitirmeden. Siyaset yapmak istiyorsa, ona beklediği değeri gösterebilecek hareketler olduğunu görüyoruz. Yolu açık olsun..

Ersoy Dede’nin yazısı