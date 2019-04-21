Ersoy Dede: Anlamsız kavgalarla enerjimizi tüketmeyelim

“…Dönem kızgın demiri soğutma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir… Türkiye ittifakı dönemidir..” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Mart sonrası dönemi tanımlamak için kullandığı bu ifadeler son derece önemlidir… Özellikle seçim kampanyası sırasında elbette farklı siyasi partiler ittifaklar kurdular. Ve bu ittifaklar bir söylem geliştirdiler. Ama artık seçimler geride kaldı. Şimdi, kampanya döneminde kim ne söylemiş olursa olsun, ‘ülkenin bekası’ ortak paydasında bir araya gelme vaktidir. Lider buna; “Türkiye İttifakı” diyor. 82 milyonu kucaklayan bir büyük ittifak. Kalbi vatan, millet, memleket diye çarpan kim varsa bu ittifakın doğal bir bileşeni. Bakın aynı çağrıyı dün Kemal Kılıçdaroğlu da yaptı. “Milli konularda ittifak etmek zorundayız” dedi. Bu ortak aklın kıymetini bilip anlamsız kavgalarla enerjimizi tüketmeyelim. Şimdi herkes toplumsal uzlaşma için üzerine ne düşerse yapmalı.
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