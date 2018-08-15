Ersoy Dede: Amerikan tıraşı değil asıl Osmanlı tıraşıdır o

Amerikan tıraşı değil asıl Osmanlı tıraşıdır o

Bazı berberler, tepki olarak ‘Amerikan tıraşı yapmıyoruz’ diye kampanya başlatmışlar.. İşin saçmalığını sona sakladım. Önce adı ‘Amerikan’ olan saç tıraşı ile ilgili bugünkü berberlerin de bilmediği bir gerçeği açıklamak istiyorum. Söz konusu tıraşın aslı ‘Alabros’tur.. ‘Brosse’ Fransızca ‘fırça’ demek.. (à la brosse) Vaktiyle ‘pehlivan tıraşı’ da denirmiş.. Sonra kabadayılar da saçları böyle kesilsin istemişler, öylece yerleşmiş… Nasıl olduysa 80’lerde bir anda adı ‘Amerikan tıraşı’na döndü.. Şimdi bazı berberler, ‘ama Alabros ile Amerikan tıraşı arasında şöyle şöyle farklar var’ diyecek.. Zahmet etmesinler.. Aynısını biz Rus salatasında da yaşadık.. Hâlâ ne olduğunu bilmediğim o farklar yüzünden garnitürle mayonezin karışımına artık Amerikan salatası diyorlar.. Gelelim saçmalama eşiğine.. ‘Artık Amerikan tıraşı yapmıyoruz’ diye kampanya yapan berberler, bu kampanyalarını Amerikan malı telefonlarıyla belgeleyip, Amerika merkezli sosyal paylaşım platformlarında duyuruyorlar.. Daha ne olsun!..

Ersoy Dede’nin yazısı