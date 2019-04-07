Ersoy Dede: AK Parti kendi içindeki arızalı alanlarla yüzleşsin

İşin çalınan oylar, hatalı birleştirme tutanakları vesaire kısmı tamam. Peki misal sayım bittiğinde AK Parti ile CHP arasındaki puan farkı kaç olacak. 8 puan olur mu mesela? 2014’te öyleydi. Oysa şimdi, ya CHP adayının kazandığı açıklanacak ya da Binali Yıldırım kazanırsa üç-beş oy farkla kazanacak. Peki bu tablo, partinin ağır bir özeleştiri yapmasını gerektirmez mi? Bugün yaşananları tek başına ‘oylarımız çalındı’ diye anlatmak elbette mümkün. Fakat gerçek sadece bu kadar mı? Yani bu sandık manipülasyonu olmasaydı çok mu fark olacaktı? Bırakın YSK işini yapmaya devam etsin. AK Parti de kendi içindeki arızalı alanlarla yüzleşsin. Herkes nerede/nasıl bir hata yaptığının aslında farkında. Ev ziyaretleri diye partililerin evlerinde çay sohbetleri yapan, vatandaşla buluşuyoruz diye STK başkanlarıyla gün geçiren, twitter’a selfie koyacak kadar esnaf dolaşanlar kimlerse kendilerini biliyor olmalılar. Erdoğan’dan beklemesinler bence. Kibarca sorumluluklarını kabul edip müsaade istesinler. Ama isteyemezler. Çünkü sahip oldukları güç o koltukla geldi onlara. Tayyip Erdoğan yüzde 53 aldı. Liderlikte sorun yok anlayacağınız. Ama başka yerlerde problem var… Neşter gerektiren..

Ersoy Dede’nin yazısı