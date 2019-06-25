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Yaramazlara biraz batar!

Erol Manisalı: Durum biraz da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşundaki tarafları andırmıyor değil

Aslında İmamoğlu’na saldırılarında pek haksız da sayılmazlar! Durum biraz da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşundaki ‘tarafları, andırmıyor değil’!

Bir tarafta Atatürk’ü destekleyenler, karşılarında ise İngilizin, Yunanın ve hilafetin yanında olanlar… İşe Mısır’ın Müslüman Kardeşleri’nin de dahil edilmesi, tarafların kimliklerini de net olarak açığa çıkardı!

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Ayrıca İmamoğlu, ‘çok haksız rekabet koşulları altında mücadele etti’: ama rant felsefesine karşı insan odaklı bir cephe oluşturdu, halk yediden yetmişe bunun için onu sevdi.

Erol Manisalı’nın yazısı

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