Eroin kuryesi iki polis, 98 kilogram uyuşturucuyla yakalandı

Erzincan’da 98 kilogram eroinle yakalanan iki kişinin, başka bir narkotik operasyonunda açığa alınan polisler olduğu ortaya çıktı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Erzincan polisi, geçen şubat ayında Erzincan-Erzurum yolundaki rutin kontrol sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Aracı kullanan M.K., görevli polis memurlarına “Ben de polisim” diyerek kimliğini gösterdi.

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Kimlikleri kontrol eden ekipler, meslektaşlarına rutin de olsa aracı arayacaklarını söyledi. Aramada bagajdaki bir bölmeye gizlenmiş 118 paket halinde 98 kilogram eroin bulundu. M.K. ve araçtaki arkadaşı Y.Y., gözaltına alındı. Emniyete götürülen iki şüpheliden M.K.’nın hala görevde bulunup 15 gün izne çıkan, Y.Y.’nin ise daha önce bir narkotik operasyon nedeniyle açığa alınan polis olduğu anlaşıldı.

Soruşturmanın ardından adliyeye gönderilen iki polis memuru tutuklandı.