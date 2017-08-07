Eroğlu’yla İstanbul’un suyu 2071’e kadar ‘garanti’: 2021’de kuraklık yaşanacak

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2020 ya da 2021’de kuraklık öngörüldüğünü belirterek, “İstanbul’un suyunu 2071 yılına kadar garanti altına alacağız” dedi.

Eroğlu, İstanbul’da su kıtlığı yaşanacağına yönelik verilere, 2016 yılının şubat ayında “İstanbul’da Malazgirt Zaferi’nin bininci yılı 2071’e kadar kadar suyumuz var” sözleriyle yanıt vermişti.

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Eroğlu, bundan yaklaşık iki yıl önce İstanbul’da ‘su kesintisi’ yaşanmayacağını, “Aksi takdirde bıyıklarımı kesmek durumunda kalacağım” sözleriyle savunmuştu.

Eroğlu, Sakarya’da yapımına 2014 yılında başlanan Melen Barajı inşaatında incelemelerde bulundu. Barajın bütün İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğunu belirten bakan, İstanbul’un, “2071 yılına kadar artık garanti altına alıyoruz İstanbul’un suyunu. ‘2071 yılından sonra ne olacak diyorlar?’, kardeşim o zaman da bir mektup bırakacağım diğer bakana” dedi.

2020 ya da 2021’de yaşanması öngörülen kuraklık için tedbir aldıklarını savunan Eroğlu, yedi yılda bir olduğunu hesapladıkları kuraklık için 2014 yılında hazırlanan planla tedbir aldıklarını aktardı: “Su sıkıntısı yaşatmayacağız, susuz bırakmadık, susuz bırakmayacağız.”